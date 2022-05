Cominciano i preparativi in vista della domenica da scudetto. Come scrive oggi il Corriere della Sera, "le due società, tra scaramanzia e prudenza, stanno tenendo oltremodo segreti" i piani per le eventuali feste. "Per l’Inter non si pone il problema: si gioca al Meazza, si festeggia allo stadio dove nel caso sarà consegnata la coppa della Lega calcio (che arriverà da Reggio Emilia visto che il Milan è davanti e ha il vantaggio del doppio risultato). In ipotesi c’è anche un giro per la città nella tarda serata di domenica (le partite finiscono alle 20) con il pullman scoperto per l’abbraccio dei tifosi".