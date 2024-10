L'osservatorio calcistico del CIES ha reso noto l'ultimo aggiornamento settimanale sul valore delle squadre, considerando quello della propria rosa compresi i calciatori in prestito ed elencando i primi 100 club al mondo. Ne risulta l'Inter in testa alla graduatoria italiana con 800 milioni di valore, seguita dal Milan con 762. Terza piazza per la Juventus con 697 milioni. Nella classifica seguente mancano Empoli, Hellas Verona, Como, Cagliari, Monza e Venezia, perché non rientrano tra le prime 100 società di maggior valore.

1. Inter - 800 milioni di euro

2. Milan - 762

3. Juventus - 697

4. Napoli - 598

5. Atalanta - 586

6. Roma - 449

7. Bologna - 383

8. Fiorentina - 299

9. Lazio - 289

10. Torino - 219

11. Udinese - 178

12. Genoa - 153

13. Lece - 135

14. Parma - 122