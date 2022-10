L'Inter questo pomeriggio a San Siro andrà a caccia degli ottavi di finale di Champions: batterà battere il Viktoria Plzen per chiudere i giochi. Quanto vale la qualificazione tra le 16 squadre più grandi d'Europa? Come riportato da Calcio&Finanza , l'Inter ha già incassato per la partecipazione 15,64 milioni di euro, mentre sul fronte ranking storico il club nerazzurro ha portato a casa quasi 16 milioni di euro.

"Passando al market pool, la prima parte (assegnata in base al piazzamento nella Serie A 2021/22) vede i nerazzurri incassare 6 milioni di euro. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra minima in caso di passaggio del turno sarebbe pari a 4 milioni di euro - si legge sul sito -. In aggiunta alle cifre fisse già stabilite (anche se la seconda parte del market pool sarà probabilmente rivista al rialzo), ci sono poi i bonus per i risultati. Ipotizzando un successo con il Plzen, l’Inter incasserà 9,33 milioni di euro dalla fase a gironi (cifra che sarà ritoccata con le quote pareggi da redistribuire), mentre ulteriori 9,6 milioni arriveranno dagli ottavi di finale". Dal totale andrà poi sottratta la multa comminata dalla UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario da 4 milioni di euro. In sintesi, con l'approdo alla fase a eliminazione diretta l’Inter incasserà almeno 56,5 milioni di euro.