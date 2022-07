Soldi e scansione temporale per la cessione di Nikola Milenkovic: la Fiorentina ha chiarito e tracce. Così riferisce il Corriere dello Sport, spiegando che il club viola chiede 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore entro il 6 agosto, per poi ritirare il serbo dal mercato. Juventus ed Inter restano sulle sue tracce, ma se vogliono provare ad acquistarlo devono fare molto presto.