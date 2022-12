Nel passare in rassegna i giocatori che si sono messi in evidenza al Mondiale, il Correre dello Sport parla di rimpianti dell'Inter per Jurrien Timber, difensore olandese in forza all'Ajax che gli emissari nerazzurri avevano notato qualche anno, quando il suo cartellino era in linea con le disponibilità economiche dei club italiani. Ora il prezzo, soprattutto dopo la rassegna qatariota, è fuori mercato: la scorsa estate, i Lancieri hanno rifiutato 25 milioni di euro dallo United, ora ne vale il doppio.