Il 2025 sarà l'anno del Mondiale per Club negli Stati Uniti, con l'Inter tra le 32 squadre partecipanti. Per le italiane non sarà facile vincere il prestigioso trofeo, ma i bookies considerano la squadra nerazzurra come una potenziale outsider: la vittoria dell'Inter negli USA oscilla tra il 7.00 di Gazzabet, il 12.00 di Sisal e il 15.00 di Snai. Viene invece visto come più difficile il successo della Juventus, dato a 20.00 su Gazzabet e a 25.00 su Snai e Sisal.

Le grandi favorite sono il Real Madrid e il Manchester City a quota 3, seguite dal Bayern Monaco a 7.50 e dal Psg a 12.00. Stessa quota dell'Inter per il Chelsea e l'Atletico Madrid, mentre tra le non europee spicca il River Plate, in lavagna a 33.00, con Al Hilal e Flamengo a 50.00.