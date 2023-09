Nemmeno il punteggio pieno, il miglior attacco e la difesa meno battuta della Serie A possono dare garanzie a lungo termine. Dopo il successo di Empoli, l’Inter è già chiamata a ripetersi nell’impegno infrasettimanale del mercoledì sera, dove troverà il Sassuolo, avversario storicamente ostico per i nerazzurri. Come se non bastasse, gli emiliani arrivano da un'importante affermazione interna sulla Juventus, che ha riscattato un avvio di stagione poco brillante.

Dopo aver superato i bianconeri, Alessio Dionisi sogna un altro sgambetto di lusso, ma i bookmaker sembrano poco inclini a considerare questa ipotesi.

Obiettivo 6 su 6 - Con tanti impegni ravvicinati, ogni partita può nascondere insidie aggiuntive dettate dalla stanchezza cumulativa. Per continuare sull’ottima strada intrapresa, però, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno bisogno di un’altra vittoria, che Betclic quota a 1.34 (per Sisal a 1.33). A 7.80, invece, la possibilità di un colpo esterno degli emiliani, mentre il pareggio è indicato a 5.70.

Pioggia di gol nel confronto più recente a Milano - Come in quasi ogni Inter-Sassuolo che si rispetti, la gara dello scorso 13 maggio non deluse le attese e si chiuse sul 4-2, con le reti di Romelu Lukaku (doppietta), Lautaro Martínez e l’autogol di Ruan Tressoldi per i nerazzurri e di Matheus Henrique e Davide Frattesi per i neroverdi. Lo stesso risultato è ora quotato a 35.00 ma, in generale, lo spettacolo non dovrebbe mancare, con l’Over 2.5, a 1.39, nettamente avanti rispetto all’Under 2.5, a 2.92.

Domenico Berardi sfida Martinez e Marcus Thuram, Pinamonti sogna il gol dell’ex - Le sue qualità sono tornate a brillare nell’ultima giornata di campionato e, da ora in poi, Berardi vuole continuare a fare ciò che gli riesce meglio, il gol, quotato a 3.95 da Betclic per questo turno. La capolista, complici anche lo stop di Marko Arnautović e la condizione non ottimale di Alexis Sánchez, proporrà verosimilmente il tandem composto da Martínez, dato a 1.65, e da Thuram, a 1.82. Nella girandola degli ex, cercano gloria per l’Inter Frattesi, con quota-gol a 3.30, e per il Sassuolo Andrea Pinamonti, a 4.40. Occhi puntati anche su Armand Laurienté, indicato sempre a 4.40.