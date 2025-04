Il Bologna si trova a giocare il terzo big match consecutivo in altrettante giornate di campionato: dopo Napoli e Atalanta, la squadra di Vincenzo Italiano ospita l’Inter capolista reduce dal raggiungimento delle semifinali di Champions League. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,30 contro il 3,25 degli emiliani mentre il pareggio si gioca a 3,00. Inter che non deve abbassare la guardia perché il Bologna, al Dall’Ara, fa paura: una sola sconfitta, seconda miglior difesa interna della Serie A e quattro vittorie nelle ultime cinque per Riccardo Orsolini e compagni.

Sfida a viso aperto con i nerazzurri che, offerti a 1,87, hanno maggiori chance di segnare il primo gol del match rispetto ai padroni di casa, in quota a 2,30 mentre la situazione si inverte su chi effettuerà più tiri in porta: il Bologna, a 1,85, sarà più propositivo dell’Inter che si gioca a 2,55. Le sanzioni, in campo e in panchina, potrebbero essere protagoniste: un rigore è dato a 2,85 mentre un cartellino giallo per uno dei due mister, Vincenzo Italiano o Simone Inzaghi sempre molto intensi nel vivere la partita, è opzione in quota a 4,00. Sarà un match a passo di tango perché Lautaro Martinez, in gol a 2,75, sfida Santiago Castro, offerto a 3,50, beniamino di casa. Occhio però anche a Riccardo Orsolini, assist a 6,00, ma anche al grande ex di giornata, Marko Arnautovic, gol o assist a 2,15.