Un pari di grande spessore, anche con rammarico, in casa del Manchester City, proprio la formazione che aveva infranto il sogno Champions nella finale di Istanbul poco più di un anno fa. L’esordio dell’Inter di Simone Inzaghi nel nuovo format europeo conferma che i nerazzurri sono tra i possibili outsider per la vittoria finale, offerti a 15 su Snai, non troppo lontano dalle due favorite, proprio i Citizens, dati a 3,50 su bet365 e il Real Madrid, vincente all’esordio contro lo Stoccarda, proposto a 4 su William Hill.

Più difficile il cammino delle altre italiane verso la conquista del trofeo: la Juventus, unica squadra della Serie A vincente all’esordio, sale a 33 su Sisal, seguita dall’Atalanta, convincente contro l’Arsenal, a 51. Crolla il Milan, ora a quota 66 – rispetto al 32 della vigilia – dopo la debacle interna contro il Liverpool, mentre vale 201 volte la posta la clamorosa impresa del Bologna, tornata in Champions a 60 anni dall’ultima partecipazione.