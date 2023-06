Nonostante da giorni sia regolarmente al lavoro con il suo nuovo club, Andi Hoti non è stato ancora ufficializzato come nuovo giocatore del Magdeburgo. La questione tra i tedeschi e l'Inter si sta dilungando perché, secondo la Bild, non c'è ancora l'accordo sulla cifra da versare per il cartellino: nei giorni scorsi è stata offerta una commissione di trasferimento fino a 250.000 euro e al giocatore un nuovo contratto di 3 anni.