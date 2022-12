Non solo l'Inter è sulle tracce dell'esperto portiere della Nazionale svizzera e del Borussia Moenchengladbach Yann Sommer: stando a quanto riferito dalla Bild, infatti, anche il Manchester United si è messo sulle tracce dell'elvetico nell'ottica della sostituzione di David De Gea. Per il quotidiano tedesco la partenza di Sommer verso la Premier League potrebbe effettuarsi già a gennaio, cosa che permetterebbe ai Fohlen di ricavare anche qualcosa senza vedere il giocatore partire a zero.