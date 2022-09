Lautaro Martinez deve temere la concorrenza di Julian Alvarez per il ruolo di attaccante dell'Argentina in vista dei Mondiali in Qatar? La domanda, tra le più gettonate nelle ore in cui la squadra di Lionel Scaloni sta preparando le amichevoli contro Giamaica e Honduras, è stata girata anche a Gonzalo Higuain, uno dei migliori nove della storia dell'Albiceleste: "Lautaro si è guadagnato con merito il posto di titolare, ma io ho un debole per Julián Álvarez, che per me ha tutte le caratteristiche per essere un grande giocatore", ha assicurato il Pipita a ESPN.