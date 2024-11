L'Hellas Verona informa che i biglietti per la sfida tra i gialloblu e l'nter, valida per la 13a giornata di Serie A Enilive 2024/25 e in programma sabato 23 novembre alle ore 15 allo stadio Bentegodi, saranno disponibili nei punti vendita Ticketone e online sul sito di TicketOne dalle ore 10 di lunedì 18 novembre. Per quella data sarà attiva anche la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, al prezzo di 45 euro non comprensivo delle commissioni applicate dal rivenditore.

I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19 di venerdì 22 novembre secondo normativa e salvo esaurimento. Per motivi di ordine pubblico l’Hellas Verona consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi dell’Inter residenti in Veneto.

