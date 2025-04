Dalle tante porte prese in faccia alla rinascita firmata Pianese, la matricola della Serie C che grazie anche ai suoi 16 gol si è garantita un posto nei playoff promozione. Guglielmo Mignani, 22enne attaccante figlio del tecnico del Cesena Michele Mignani, parla alla Gazzetta dello Sport, non nasconde la sorpresa per l'annata sua e della sua squadra: "Chi si aspettava di fare 16 gol al primo anno in C? Non io, di sicuro. Scherzi a parte, non mi sono mai posto limiti: ho l’obiettivo di migliorarmi sempre. Poi è chiaro che, quando segni tanto, il tuo pensiero possa essere quello di fare un ulteriore step verso l’alto. Io alla Pianese devo tanto, ma vedremo cosa riserverà il futuro. Al momento non ci penso".

Ha qualche modello?

“Studio molto Ciro Immobile, in tanti mi dicono che sono un centravanti che gioca come lui. Attacco alla profondità come diktat. Poi anche Lautaro Martinez, uno dei migliori al mondo per me”.