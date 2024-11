Intervistata da Tutto Juve, l'ex coach dell'Inter Women, Rita Guarino, ex allenatrice anche della Juventus Women, parentesi precedente a quella in nerazzurro, ha risposto sulla stagione in corso di Serie A Femminile.

Fiorentina, Inter o Roma: chi sarà la vera antagonista della Juventus in campionato?

"Secondo me tutte e tre le squadre citate possono essere le antagoniste. È vero che la Roma non è partita col piede giusto in campionato, ma è pur sempre la detentrice del titolo nelle ultime due stagioni e mi aspetterò una squadra in grado di macinare ancora punti. La Fiorentina sta proseguendo il trend positivo dello scorso anno in regular season, da vedere se riusciranno a ripetersi oppure no, mentre l'Inter potrebbe essere la vera antagonista in quanto ha rafforzato ancora di più la rosa con giocatrici top arrivate dall'Europa".