È nostalgia da Champions League per Pep Guardiola, il cui Manchester City, campione due anni fa, ha finito precocemente la propria corsa in questa edizione. Parlando alla vigilia della gara contro l'Everton, il tecnico dei Citizens ha detto anche la sua sulle partite dei quarti di finale: "Mi è piaciuto guardare le partite. Sono state belle partite, specie quella giocata al Villa Park tra Aston Villa e PSG e quella tra Barcellona e Dortmund. Mi sono divertito e mi è mancato non essere lì, ma lo accetto. Non mi lamento molto di ciò che la vita mi ha dato, nei momenti belli e in quelli brutti".

Prosegue il tecnico di Santpedor: "Nello sport a volte non si ottiene un buon risultato e non si merita di essere lì, e ci sono altre squadre che hanno fatto meglio. Speriamo che la prossima stagione saremo in grado di competere nelle fasi finali, come abbiamo fatto nelle ultime sette stagioni. Competiamo sempre bene".