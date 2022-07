"Nonostante lo scudetto del Milan e la possibile partenza di Skriniar, per me è sempre l’Inter la squadra da battere del nostro campionato, specialmente dopo gli acquisti fatti finora. Aver riportato in Italia un giocatore come Lukaku è un enorme valore aggiunto, lui e Lautaro formano una coppia devastante: non c’è partita". Così Ciccio Graziani alla Gazzetta dello Sport. "Chi sarà decisivo per il tricolore? Premettendo che mancano ancora due mesi in cui le squadre possono cambiare, indico senza dubbio Lukaku. La A potrà contare su tanti giocatori importanti come Pogba e Di Maria, ma alla fine per me è sempre chi segna a fare la differenza a lungo termine".