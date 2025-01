Nel fare gli auguri per un buon 2025 e tracciare un bilancio del 2024, Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, si è lasciato andare anche ad un pensiero sul calcio romantico e sulla deriva degli ultimi anni: "Io credo che il calcio più bello sia quello in cui le famiglie italiane sono proprietarie, penso alle società dei miei amici siderurgici Gabrielli e Pasini o a livelli più importanti a Moratti per l’Inter, Berlusconi per il Milan, Agnelli per la Juventus e oggi Percassi per l’Atalanta per citarne alcune. Questo per me è il modello italiano vincente".

Gozzi esprime le sue perplessità sull'avvento dei proprietari d'oltreconfine: "In questo momento storico, dico la verità, non capisco le ragioni dell’investimento di proprietà straniere nelle società calcistiche italiane. Non lo capisco in termini innanzitutto economici perché i club continuano a perdere sistematicamente e non so quale tipo di business giustifichi queste perdite per lustri. Temo che un giorno il calcio italiano si sveglierà e si troverà in un incubo perché non sono giustificate perdite così rilevanti per tanto tempo. Se gli unici club che guadagnano ancora sono gestiti da italiani, cito ad esempio la Lazio di Claudio Lotito e il Napoli di Aurelio De Laurentiis, qualcosa vorrà dire".