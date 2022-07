L'FC Fortuna Elten si aspetta di incassare dei soldi, come contributo di solidarietà previsto dalla FIFA, per il trasferimento dall'Atalanta all'Inter di Robin Gosens, giocatore cresciuto proprio da quelle parti. "Un avvocato ci ha fatto notare che noi, come associazione di formazione, abbiamo diritto a un risarcimento - ha spiegato Karin Roes, amministratore delegato del club tedesco, a RP online -. Supponiamo che quasi 7000 euro finiranno nelle nostre casse ad agosto. Prevediamo ulteriori pagamenti di questo importo nei prossimi due anni".

Resta da capire, infine, se alla somma totale andranno aggiunti anche i bonus legati ad obiettivi personali del giocatore come gol o presenze in Champions League.