Intervistato da Inter TV, l’esterno dell’Inter Robin Gosens commenta il match perso dai nerazzurri contro il Bayern Monaco provando a suonare la carica in vista delle prossime partite: “Dobbiamo curare meglio i dettagli, abbiamo dimostrato di poter creare dei pericoli al Bayern. Se avessimo segnato quel gol nel secondo tempo poteva diventare un’altra partita. Ora dobbiamo rialzarci subito. In Champions League i dettagli fanno la differenza, dobbiamo sfruttare le occasioni al meglio e soprattutto dobbiamo segnare i gol. Siamo una grande squadra, siamo forti, dobbiamo metterlo in campo in ogni partita e in quel modo possiamo andare lontano”.