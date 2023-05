Parola anche a Robin Gosens che a Inter TV esprime tutto la gioia per quest'altro trofeo portato a casa e il grande orgoglio di appartenere questa squadra "Siamo entrati un po' in ritardo in questa finale, abbiamo preso un brutto gol all'inizio ma poi abbiamo fatto vedere ancora una volta che squadra siamo. Siamo uniti, abbiamo tanta voglia di lottare l'uno per l'altro. E anche per questo abbiamo meritato di vincere".

Un aggettivo per questa squadra?

"Famiglia. Esprime al meglio la nostra squadra: tutti insieme, uniti. Solo lottando da famiglia puoi fare questo genere di cose".

Unione del gruppo fondamentale.

"Non è stato sempre una stagione facile per noi. Due mesi fa tutti parlavano male di noi, eravamo in crisi. Ho già detto che la nostra forza è stata l'onestà con noi stessi. Non ci siamo mai tirati indietro e questo ha fatto la differenza: siamo in finale di Champions meritatamente, battendo squadre fortissime e il nostro più grande rivale. Questo lo fai solo se fai le cose con voglia e bene insieme. Siamo contenti di aver vinto la prima finale, adesso abbiamo altre due finali in campionato perché ci servono anche lì punti importantissimi e poi andiamo a Istanbul con tantissima voglia per portare a casa un trofeo importantissimo che merita questa squadra e questa società".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE