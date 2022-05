Ultima giornata di campionato e ultime decisioni del Giudice Sportivo, che ha squalificato dieci giocatori al termine delle gare del 38esimo turno. Salteranno pertanto la prima giornata della stagione 2022-2023: Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Ceccherini (Verona), Freuler (Atalanta), Kean (Juventus), Lopez (Sassuolo), Veloso (Verona), Luiz Felipe (Lazio) e Rabiot (Juventus). Multa di 2mila euro allo Spezia per aver ritardato la ripresa della partita contro il Napoli di tre minuti in modo ingiustificato. Nona ammonizione e diffida per Nicolò Barella.