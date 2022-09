È stato pubblicato il comunicato del giudice sportivo relativo alla quinta giornata di campionato. Ammenta di 5mila euro al Milan per "avere suoi sostenitori, al 21' del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco tre bottigliette di plastica".

Per quanto riguarda le sanzioni ai tesserati, da registrare la prima sanzione per Simone Inzaghi e già la terza per Marcelo Brozovic. Per il resto, squalifica di un turno e ammonizione per Cataldi (Lazio) a causa di proteste nei contronti degli ufficiali di gara e per aver contestato in maniera scomposta a fine gara una decisione arbitrale "proferendo un'espressione blasfema".