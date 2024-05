Dopo l'addio al Milan, Olivier Giroud irrompe con un altro annuncio di separazione: quello con la Nazionale francese. L'attaccante transalpino, fresco di firma con il Los Angeles FC, dove finirà la sua carriera da calciatore, giocherà domani la sua ultima partita con il club rossonero prima di cominciare la nuova avventura negli USA. Ma tra il Milan e il Los Angeles c'è prima un altro imperdibile appuntamento per l'ex Chelsea: l'Europeo. Imperdibile e storico, quantomeno per la sua carriera così come ha affermato lo stesso centravanti a L'Equipe: "A dire il vero devo dire che questa sarà la mia ultima competizione con le Bleus. Ovviamente mi mancherà tantissimo, ma penso che sarà finita dopo questa estate. Dobbiamo lasciare spazio ai giovani". Uno spazio che farà comodo all'interista Marcus Thuram, pieno di concorrenti da 'battere' per un posto nell'attacco di Deschamps.

Poi aggiunge: "Bisogna saper anche non strafare. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Non bisognerebbe mai dire 'non berrò più l'acqua dalla fontana', ma essere realisti. Come ho detto, sento anche la stanchezza fisica e mentale. Varane lo ha detto dopo il Mondiale e ha ragione. Ho sempre detto che mi sarei fermato quando il mio corpo me lo avrebbe chiesto. Penso di avere altri due anni buoni, ma per la Francia, secondo me, sarà finita".