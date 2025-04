Cristiana Girelli ha appena festeggiato con la Juventus lo scudetto del calcio femminile italiano, ma rende merito al percorso dell'Inter in campionato. "Rivalità anche nel femminile? Per ora è meno sentita, tra poco forse crescerà. L’Inter ha fatto un campionato strepitoso. La Serie A femminile è diventata competitiva, penso alla Lazio, al Sassuolo, al Milan, alla Roma, alla Fiorentina", dice in un'intervista a La Repubblica.

Secondo Girelli, poter giocare negli stadi oggi utilizzati dai colleghi uomini aiuterebbe "molto. In Inghilterra lo fanno già. Se si lavorasse nel modo giusto, potremmo offrire uno spettacolo all’altezza".