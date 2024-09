Gianluca Galliani, figlio dell'ad del Monza Adriano, ospite negli studi di Sportitalia si è fatto portavoce del malumore della tifoseria rossonera a due giorni dal derby contro l'Inter: "Il mio auspicio è che il Milan vinca e che Paulo Fonseca rimanga, da milanista; ma mi permetto di dire che nella difficoltà del momento i tifosi sono frustrati dal fatto che l'Inter sia in questo momento la squadra più forte. E questo ha amplificato il dispiacere dei tifosi, se no non ci sarebbe spiegazione sul perché dopo un quinto posto nessuno dice nulla e dopo un secondo posto c'è stata contestazione.