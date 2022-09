All'indomani della vittoria contro la Croazia grazie alla quale l'Italia di Gianmarco Pozzecco ha raggiunto gli ottavi di finale degli Europei di basket, la guardia dell'Olimpia Milano Giampaolo Ricci, intervistato da Sky Sport, rivolge un pensiero anche all'Inter, squadra della quale si dice super tifoso, in vista del debutto in Champions League contro il Bayern Monaco: "Sicuramente saranno super affamati, faccio loro un super in bocca al lupo. Spero possano cominciare la Champions League nel migliore dei modi. Sarà una partita tosta ma penso sia il modo migliore per cambiare pagina".