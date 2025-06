Sono ore frenetiche in casa Udinese dove presto il club potrebbe essere ceduto dalla famiglia Pozzo a un fondo americano. Ne ha parlato Manuel Gerolin, ex direttore sportivo dei friulani, ai microfoni del Messaggero Veneto: "Dura sostituire i Pozzo, ma sarei meno preoccupato se si arrivasse a una gestione 'modello Atalanta', in cui prevalga ancora la competenza".

E se arrivassero americani pieni di soldi?

"Parliamone e prima vediamo chi sono, quali sono le loro ambizioni e intenzioni, e poi vediamo anche se questa trattativa, confermata dal paron, andrà in porto. Aspettiamo anche, perché non è facile trattare con i Pozzo. Sarebbe auspicabile che alle grandi possibili grandi risorse economiche corrisponda la competenza che finora ha portato l'Udinese ai vertici, facendone un esempio d'imprenditorialità a livelli mondiali. Replicare o integrare il loro modello è difficile. Per molte società oggi conta avere solo un buon segretario o una buona amministrazione, senza curarsi troppo dello scouting che si affida agli algoritmi o a persone senza capacità ed esperienza. Invece, chi ha conservato il sapere è ancora avanti, come il Napoli, il Bologna, l’Inter e l’Atalanta".

Lucca, Bijol e Solet sono pronti a partire?

"State tranquilli che si lavora già in prospettiva, con o senza americani. L'Udinese è sempre stata brava a ripartire".