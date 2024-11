Parlando ai microfoni de Il Secolo XIX, Nicola Leali, portiere del Genoa promosso a titolare dopo l'infortunio occorso a Pierluigi Gollini, ha parlato tra le altre cose dei suoi colleghi di reparto che apprezza maggiormente in Serie A: "Ne ho tanti. Dico Michele Di Gregorio per la scalata che ha fatto per arrivare alla Juventus, ma anche Mike Maignan, Yann Sommer, David De Gea e poi Zion Suzuki per il suo rinvio lungo. Io cerco d’imparare un po’ da tutti".