In coda alla conferenza stampa andata in scena ieri, alla vigilia di Pro Vercelli-Novara, Giacomo Gattuso ha confermato l'addio ormai imminente di Enoch Owusu, attaccante classe 2005 che si era trasferito nel club azzurro la scorsa estate in prestito dall'Inter: "Abbiamo fatto di tutto per tenerlo, di più non si poteva fare - ha spiegato -. Gli abbiamo parlato in tutti i modi. La cosa che ci dispiace è che un giorno ci dice 'sì, rimango', un altro dice 'vediamo', poi no... Diventa difficile così. Ormai ha deciso, non da tanto ma da qualche ora. L'Inter voleva assolutamente che lui rimanesse qui con noi, è il giocatore che ha deciso di fare altre scelte".