Partita cruciale domani pomeriggio per l'Atalanta, ospite del Napoli capolista. Gian Piero Gasperini, tecnico degli orobici, presenta così la sfida contro i dominatori di questo campionato: "Non dico mai non abbiamo niente da perdere, ci andiamo a scontrare contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che vincerà il campionato visto il margine, ma possiamo misurarci con una grande squadra".