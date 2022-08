Il mercato del Paris Saint-Germain rimane apertissimo, sia in entrata (occhi su Skriniar e Fabian Ruiz ma anche su un nuovo attaccante) che in uscita, dove non si contano i giocatori in esubero. Tra questi, non è più un mistero, c'è anche Mauro Icardi, ai margini del progetto Christophe Galtier, come confermato dal diretto interessato durante la conferenza stampa odierna: "La sua assenza dello scorso week-end è legata a una scelta tecnica, l'ho visto ad inizio settimana per dirgli che voglio restringere il gruppo di giocatori a mia disposizione. Il club sta lavorando a stretto contatto con il giocatore per trovare la migliore soluzione possibile. Ha avuto pochissimo spazio, penso che sia meglio che si rilanci. Non ha perso il treno, ma è vero che viene da due stagioni difficili. Il fatto di cambiare, di trovare un posto più favorevole, può servirgli per rilanciare la sua carriera".