Adriano Galliani, attuale a.d. del Monza, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato anche di quando riuscì a battere l'Inter per portare al Milan Gigio Donnarumma. "Lo ricordo nella coppa vinta nel 2016. Mauro Bianchessi un giorno arrivò nel mio ufficio dicendomi che era il più forte in assoluto ma stava per firmare con l'Inter. Riuscii a portarlo da noi al Milan a 14 anni. A 16 esordì in Serie A e nell'Europeo che abbiamo vinto è stato eletto come miglior giocatore del torneo, non come miglior portiere. Poi purtroppo la memoria nel calcio è corta".