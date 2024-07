Dall'approdo storico in Serie A, il Monza sta diventando un bel trampolino di lancio verso i top club italiani per alcuni dei suoi giocatori. Una situazione che fa gonfiare il petto ad Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo: "C'è qualche richiesta per i nostri giocatori, è un bel segnale che mi rende orgoglioso - le parole del dirigente ai cronisti presenti a Ponte di Legno -. L'anno scorso abbiamo ceduto un giocatore all'Inter (Carlos Augusto, ndr), quest'anno un giocatore alla Juventus (Di Gregorio, ndr), l'allenatore (Palladino, ndr) è andato alla Fiorentina. Vuol dire che qualcosa abbiamo centrato in questi anni".