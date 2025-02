Intervistato da Radio Firenze Viola, Fabio Galante legge la doppia sfida tra Fiorentina e Inter in programma tra giovedì e lunedì: "Saranno due partite difficili. A me personalmente non è mai capitato un recupero simile a quello di giovedì, con una partita che riparte dal 17'. Della Fiorentina temo l'entusiasmo ritrovato dalle ultime partite. Saranno pochi ma sono ben compatti e stanno ritrovando un grande momento di forma. Faccio i complimenti a Pradè per il mercato fatto, la Fiorentina adesso è super-competitiva".

Sempre sul match del Franchi ha aggiunto: "Giocare una partita 'corta', che inizia dopo il quarto d'ora di gioco, non sarà facile, è qualcosa di diverso. Io personalmente non ho mai giocato in una situazione simile. Sullo stato di forma dell'Inter posso dire che ero a vedere il derby domenica e, rispetto a quello che diceva qualche settimana fa Henrikh Mkhitaryan, che aveva detto che l'Inter è ingiocabile, posso dire che a tratti è così. Però non gioca a mille sempre, è anche normale, lo ha fatto anche nel derby e quindi la Fiorentina deve sfruttare alcuni momenti della gara".