Sarà un derby "aperto" e in cui "tutto può succedere" secondo l'ex difensore nerazzurro Fabio Galante, intercettato dai microfoni di TMW a margine del torneo di padel VPE20 a Jesolo. "Siamo all’inizio - ha spiegato -, le critiche agli allenatori mi paiono eccessive. Pioli ad esempio non ha mai perso la squadra dello scorso anno, gioca sempre un bel calcio. Ci saranno vari duelli interessanti in campo. Acerbi? Un bel rinforzo che completa un reparto già forte, ma è stata anche importante la permanenza di Skriniar. La difesa nerazzurra è la più forte del campionato".