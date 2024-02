L'Atletico Madrid supererà sia gli ottavi di finale di Champions League con l'Inter sia la semifinale di Copa del Rey con l'Athletic Bilbao. Questa è la convinzione espressa dall'ex capitano dei Colchoneros Gabi Fernandez, oggi allenatore della squadra B del Getafe, ai microfoni di Onda Madrid: "Vado a tutte le partite, sia del Getafe che dell'Atlético. È una squadra che compete in tutte le competizioni, che è viva in Copa del Rey e Champions League anche se parte da un risultato negativo, Ma conoscendo l'Atlético Madrid, conoscendo il suo allenatore, conoscendo i suoi giocatori, sono convinto che ribalteranno la situazione perché sono giocatori che si ribellano e danno il massimo nelle situazioni difficili. Hanno un allenatore che più le situazioni sono difficili, più si ribella e più cerca di spingere. Poi è vero che la corsa nella Liga è complicata ma l'Atletico continua a competere ai massimi livelli e continua sempre a essere in Champions League. È una squadra che viene sempre presa in considerazione all'inizio dell'anno per vincere tutti i titoli".

In vista della sfida coi nerazzurri, Gabi fa affidamento sul fattore campo: "Sono convinto che sarà molto importante l'atmosfera che si creerà tra i tifosi. L'inizio sarà molto importante. Abbiamo già visto l'andata molto combattuta dove avrebbe potuto vincere chiunque. Alla fine, per errori specifici, vince l’Inter. Credo che l'Atlético abbia la capacità di battere qualsiasi squadra in qualsiasi stadio, ovviamente con i giocatori che ha e l'allenatore che ha, che sono tutti internazionali e di altissimo livello, sono più che capaci. Più ci credo e più ci penso, penso che supereranno i due turni di qualificazione".