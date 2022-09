“Noi – ha aggiunto – siamo convinti che qui in Italia non ci sia più lo spazio per continuare ancora con la logica del consumo di suolo: siamo grandi e convinti sostenitori delle opere di rigenerazione urbana. Abbiamo un patrimonio immobiliare vetusto, di uffici pubblici e privati, per questo abbiamo promosso il Superbonus 110% che ha portato tantissimi benefici a tutto il sistema economico e 630mila posti di lavoro”.