Intervistato dalla Gazzetta dello Sport a poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Verona, il doppio ex Sebastian Frey parla così della stagione disputata fin qui dall'attaccante Lautaro Martinez: "Il Toro quest’anno è andato un po’ a scatti. Grandi partite e gol, poi momenti di difficoltà - ha esordito -. Io sono un suo fan perché amo quel suo modo generoso di intendere il ruolo di centravanti: se c’è da fare una corsa per il compagno, lui la fa, e non è cosa da tutti. Per questo, al di là del contributo offensivo, l’assenza di Lautaro pesa in generale su tutta l’Inter. Stavolta gli occhi sono puntati su Correa che è un giocatore diverso, più da strappi e ripartenze, e ancora tutto da scoprire a Milano. Per il rush finale servono tutti e, se proprio Correa segnasse al Verona come all’andata, significherebbe che l’Inter si è attrezzata per colpire in tanti modi. Lo scudetto si vince anche con la varietà di colpi: penso che l’Inter ce la possa fare nella lotta con Napoli e Milan anche per questo".