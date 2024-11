Intervistato da Radio CRC, Sebastien Frey ha rivelato di essere stato vicino a diventare un giocatore del Napoli: "Nella stagione 1999-2000 andai al Verona in prestito dall’Inter. Le squadre interessate a me erano il Verona e il Napoli, ma scelsi la squadra veneta perché era più vicina a casa. Napoli, però, è una piazza calda e ti dà delle motivazioni incredibili che a me piacciono. Mi sarebbe piaciuto giocare qui ed sarei stato molto curioso di vivere un’esperienza nella squadra partenopea”.