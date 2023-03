A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro Malta, Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, parla ai microfoni di Sky Sport: "Io penso che oggi l'approccio sia fondamentale, le partite vanno approcciate bene e sappiamo cosa è successo quando le abbiamo prese sotto gamba. Abbiamo preparato bene la sfida e stasera cercheremo di fare bene da subito.

In mezzo al campo c'è tanta concorrenza.

"Penso che sia il reparto con più giocatori che giocano in grandi squadre, per noi giovani non sarà facile, ma siamo contenti di avere davanti degli esempi importanti. Ci insegnano tanto e va bene così".