Dopo aver fatto l'esordio da titolare con la maglia dell'Inter, Davide Frattesi si presenta ai microfoni di DAZN per offrire la sua analisi sulla vittoria nerazzurra a Empoli: "Non vedevo l'ora fischiasse la fine", la prima battuta col sorriso dell'ex Sassuolo, a proposito degli ultimi minuti giocati in inferiorità numerica dai nerazzurri a causa dell'infortunio di Marko Arnautovic.

Le indicazioni di Inzaghi dalla panchina.

"Contro una difesa a 4 i movimenti della mezzala danno fastidio, ma non si può farlo ogni volta, se no si dura un tempo. Sono indicazioni giuste, quelle del mister".

Ti ha promesso qualcosa Inzaghi, se arrivi a segnare tanti gol?

"No, non abbiamo fatto una scomessa. Vediamo dopo l'intervista".

La differenza più grande tra Sassuolo e Inter?

"Sicuramente l'obbligo di dovere vincere ogni partita. Le squadre avversarie sono più chiuse, ma è normale perché l'Inter cerca di dominare sempre".

Eri incredulo al gol di Dimarco.

"Intanto mi è arrivata una pallonata... (sorride, ndr). Ho pensato 'sto sognando', ha fatto un gol pazzesco. Dimarco ce l'ha il piede per fare queste cose. Ero incredulo, ma neanche troppo",

Dimarco ti ha trasmesso il suo interismo?

"Chi meglio di lui? E' un ragazzo che ci tiene, si vede che ce l'ha dentro".

Non vedevi l'ora di esordire da titolare.

"Bella, bella sensazione. Potevo fare di più soprattutto in zona gol. Va anche a periodi questa cosa qui, devo migliorare quell'aspetto".