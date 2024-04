Dopo oltre due anni, Francesco Fourneau torna a dirigere l'Inter: l'arbitro romano è stato infatti designato per la sfida di domenica sera contro il Cagliari per quella che sarà la sua terza direzione in carriera coi nerazzurri, tutte a San Siro. Il bilancio è di una vittoria, contro la Cremonese il 30 agosto 2022, e una sconfitta col Sassuolo il febbraio 2022.