Il caso Digitalbits, con le pendenze non pagate all'Inter e un accordo ora in bilico anche per il ruolo di main sponsor della prima squadra, ha avuto come effetto la sparizione del marchio sia dalle maglie dell'Inter Femminile che da quelle della Primavera. La conferma è arrivata ieri nell'amichevole dell'Under 19 contro la Recanatese, sul cui profilo Facebook (le trovate a questo link) sono state pubblicate le immagini del test.