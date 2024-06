Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter a margine dell’evento di 'Salute Direzione Nord'. Sul tavolo dei due club, ovviamente, c'è anche lo scenario del restyling di San Siro: "Credo che il Milan ora dovrà valutare anche la proposta arrivata di WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro, ma sono scelte che non riguardano la Regione. La Regione ha il ruolo di essere promotore dell’accordo di programma che va portato avanti nel rispetto di quelle che sono le regole ordinarie. Questo non incide sulle scelte che il Milan dovrà fare. Penso che ci sia concretezza da parte loro per andare avanti. La determinazione di portare avanti l’accordo di programma c’è".