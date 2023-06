"Sono felice di essere arrivato a giocare due finali, ne abbiamo persa una e ora ne abbiamo un'altra che dobbiamo vincere facendo una grande partita". Lo ha detto Nico Gonzalez, fantasista della Fiorentina, parlando a Sky Sport in vista dell'ultimo atto della Conference League contro il West Ham che per i viola sarà un'occasione per riscattare la sconfitta in Coppa Italia per mano dell'Inter.