"Con l’Inter non stavo bene, non potevo scendere in campo dal primo minuto. Sono entrato solo grazie alle medicine, ora però l’infortunio è passato". Lo dice Luka Jovic, attaccante della Fiorentina intervistato da Sportal.rs. Il centravanti serbo, in rete al Franchi contro l'Inter, spiega anche i motivi dell'esultanza che ha fatto discutere: "In quel momento avevo forti emozioni dentro di me, dopo aver segnato i gol avevo tanta gioia. C'era bisogno del supporto dei tifosi e lo abbiamo avuto in Conference, dove abbiamo risposto nel migliore dei modi".