E' previsto il pienone sabato sera allo stadio 'Artemio Franchi', dove la Fiorentina ospiterà l'Inter per la gara valida per la 11esima giornata di Serie A. Stando alle informazioni di Fiorentinauno.com, ci sarà una cornice di pubblico delle grandi occasioni, nonostante il periodo non certo brillante che sta vivendo la squadra di Vincenzo Italiano: al momento, la Curva Fiesole è sold out, così come il settore ospiti (520 posti assegnati ai tifosi nerazzurri), mentre rimane ancora qualche posto libero nelle Poltronissime e nel settore Maratona.