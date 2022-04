Con la sua rete ha suggellato la vittoria della Fiorentina al Maradona contro il Napoli: Arthur Cabral, attaccante brasiliano arrivato a gennaio in viola dal Basilea, è stato indubbiamente tra i protagonisti del clamoroso blitz della squadra di Vincenzo Italiano in terra partenopea. E ai microfoni di DAZN, Cabral ha espresso così la sua soddisfazione: "Sono molto felice, ho fatto una gran partita e abbiamo meritato la vittoria. In un grande stadio contro una grande squadra. Il gol? Non so come ho fatto.... Ho visto il passaggio di Maleh, ho spostato la palla e ho calciato". Un gol nello stile del suo idolo, Ronaldo il Fenomeno, oggetto dell'ammirazione dell'attaccante gigliato come da lui stesso confessato. Cabral però evita il paragone: "Lasciamo stare, Ronaldo è Ronaldo. Io devo stare tranquillo".