La UEFA ha ufficializzato chi saranno i protagonisti dello show di apertura della finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera: si esibirà il gruppo rock dei Linkin Park, tornati dopo sette anni a sfornare un nuovo album, From Zero, e che delizieranno i fan di tutto il mondo in vista del debutto con una scaletta che unisce un omaggio al loro passato alla presentazione del loro nuovo percorso musicale. Per celebrare l'occasione, il gruppo ha composto e registrato un nuovo remix, che fonde i loro riff iconici con le immagini e i suoni della UEFA Champions League, e che presenterà in anteprima dal vivo a milioni di fan prima dell'evento calcistico annuale più seguito al mondo, in quella che sarà sicuramente una notte indimenticabile.

Questa la dichiarazione della band californiana: "Con il nostro nuovo album e il tour in corso, siamo stati travolti dall'energia e dall'entusiasmo dei fan. Non vediamo l'ora di condividere la stessa energia ed entusiasmo allo spettacolo di inizio della finale di Champions League presentato da Pepsi. Questa rappresenta un'esperienza completamente nuova per noi come band e siamo entusiasti di condividere alcune delle nostre canzoni preferite del passato e del presente, con le migliaia di spettatori e i milioni di spettatori in tutto il mondo".